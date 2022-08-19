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Çocukları kırmadı

Yozgat Valisi Ziya Polat, Twitter üzerinden yayınladıkları videoda kendisini köylerine davet eden çocukların çağrısına kayıtsız kalmadı. 

19 Ağustos 2022 Cuma 02:11
Çocukları kırmadı

Yerköy ilçesine bağlı Gündoğdu köyüne giderek çocuklar ile bir süre sohbet eden Vali Polat, onlara çeşitli hediyeler verdi.
Polat orada yaptığı konuşmada, “Onların yanında olmak zaten bizi her zaman mutlu ediyor. 4 çocuk babası biri olarak doğru söylüyorum. Elif kızımız geçtiğimiz günlerde bizi köye davet etmişti. Zaten köyümüze gelmiştik. Burası bizim özel köylerimizden. Şehidimizin olduğu köylerden. Çocuklarımızın davetini zaten kırma gibi bir durum söz konusu olamaz. Onların istekleri sadece benim için değil devletin bütün kurumları için emirdir. Hepimiz onların emrindeyiz. İnşallah Rabbim onlara hayırlı güzel ömürler verir. Onların her daim yanında olmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. İnşallah onların yarınlarına güzel bir anı olarak bırakmak istedik. Elif kızımıza ve diğer bütün çocuklarımıza teşekkür ediyoruz. Bizi hatırlamışlar, bizi davet etmişler, bizde koşa koşa geldik tabii ki. Mutlu ettiler bizi. İnşallah onları da Rabbim her daim mutlu eder. Yolları bahtları açık olsun. Hayırlı sağlıklı günler olsun. Devletimize çok uzun yıllar hizmet edecekler. Bakın biraz önce gördünüz. İlk istediği şey kızımızın, su deposuna bayrak. Bu topraklar özel topraklar. Yiğidin harman olduğu yer yiğitler şehir diyoruz. Boşuna demiyoruz zaten. Bayrağına, ezanına, devletine, milletine sevdalı insanlar ve sevdalı çocuklar. Biz bu çocuklara ne yapsak azdır. Aynı duygularla yetişmesine katkıda bulunmamız lazım. Çocuklarımızın bir defa istekleri olur. Devletimizin tüm imkânları ile onları hallederiz. İnşallah en yakın zamanda çocukların isteklerini de yerine getiririz. Onların eğitim hayatına, sosyal hayatına, aile hayatına dokunmamız lazım. Anne babalarımız evelallah dokunuyorlar ama devlet olarak da dokunmamız lazım.” ifadelerine yer verdi. 
»Muhammed Üstüntaş

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Çocukları Kırmadı
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