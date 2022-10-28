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Çocuklara tanıtım

Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinesinde İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile ilkokul düzeyindeki çocuklara yönelik 'Çocuk Hakları' tanıtımı yapıldı.

28 Ekim 2022 Cuma 02:11
Çocuklara tanıtım

Cumhuriyet İlkokulu, Gazipaşa İlkokulu ve Çakmak Şehit Zafer Mat İlkokulunda düzenlenen seminer çalışması etkinliği kapsamında çocuklarla atölye çalışmaları ve boyama etkinlikleri gerçekleştirildi. 
Son olarak Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey ilkokulunda gerçekleştirilen eğitime ve duvar boyama etkinliğine Kaymakam Recep Aydın katılarak çocuklarla boyama yaptı. 
Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinesinde İlçemiz Gençlik Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile ilkokul düzeyindeki çocuklara Çocuk Hakları tanıtımı yapıldı. İlçemiz Cumhuriyet İlkokulunda, Gazipaşa İlkokulunda, Çakmak Şehit Zafer Mat İlkokulunda düzenlenen seminer çalışması akabinde çocuklarla atölye çalışmaları, boyama etkinlikleri gerçekleştirildi. Bugün de Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey ilkokulda gerçekleştirilen eğitime ve duvar boyama etkinliğine İlçemiz Kaymakamı Recep Aydın katılım sağladı." »Haber Merkezi 
 

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Çocuklara Tanıtım
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