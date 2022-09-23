Çocuklara müjde

Oyun grupları, yürüyüş yolu ve kamelyaların olacağı oyun parkı yapım çalışmaları belediye ekiplerince devam ediyor.

Devam eden çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, “Çocuklar abileriniz sizler için çalışıyor. Oyun grupları, yürüyüş yolu, kamelyalar ve yemyeşil ağaçlar içinde bir park düşünün. Çok yakında tamamlanacak olan Yenidoğan Mahallemizde ki yeni çocuk parkı yapım çalışmalarımız devam ediyor. 7’den 70’e bütün vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi. »Haber Merkezi