Çocuklar ördeklerine kavuştu

Çocuklara hediye ördek yavrularını dağıtmaya devam ettiklerini ifade eden Kaymakam Ali Açıkgöz, “Kurslarımıza katılım son iki haftada ciddi bir artış gösterdi. Özellikle gurbetçi vatandaşlarımızın çocukları, Yaz Kur’an Kurslarımıza yeni kayıt oldular” dedi.

Kaymakam Açıkgöz koordinesinde Yaz Kur’an Kurslarına katılımı artırmak için dondurma ikramı ve sürpriz hediyeler başta olmak üzere birçok etkinlik yapılıyor. Bu kapsamda Pekin ördeği yavrusu dağıtımı yapılan ilçe de kursa kayıtlı tüm çocuklara, ördek hediye ediliyor.

Ördeklerine kavuşan çocuk sayısının bin 100’ü aştığını ifade eden Açıkgöz, “Yaz Kur’an Kursları başladığı zaman son on yılda ulaşılan en yüksek kayıt sayısının yıllık 690 öğrenci olduğunu tespit etmiştik. İlçe Müftümüz Yasin Baykal ile bu rakamı bin 200’e çıkartmak için neler yapacağımızı konuştuk. Elhamdülillah bugün kayıtlı öğrenci sayımız bin 200’ü aştı. İlçemiz için bugüne kadar ulaşılan en yüksek rakam. Tabi bu kafi değildi. Buna ek olarak kayıtlı öğrencilerin devamlılık durumları da büyük önem arz ediyordu. Bunu sağlamak için de her hafta dondurma ikramında bulunmaya karar verdik. Tabi her hafta geleceğimiz belli idi. Fakat hangi gün geleceğimizi cami imamımız dahil kimse bilmiyordu. Bu durum çocuklarımızın kursa her gün katılımını sağladı. Bunun yanına bir de ördek yavrusu gibi farklı bir hediye ekledik. Kursa dört hafta boyunca aksatmadan gelen herkese bu hediyeyi vereceğimizi ifade ettik. Hamt olsun yüzde 95 gibi bir devamlılık durumu oluştu. Ve tüm çocuklarımıza ayrım yapmadan hediye ördek dağıtımına başladık. Bugün yapılan dağıtımla birlikte bin 100 ördeğin dağıtımı yapılmış oldu. Henüz gidemediğimiz köylerimiz ve kurslarımız var. İnşallah birkaç gün içinde onlara da gideceğiz. Gayemiz milli ve manevi değerlerle donanmış, inanan bir nesil yetiştirmek. Bu bizim vazifemiz. İnancımız gereği vazifemiz olduğu gibi anayasa da bize gençleri muhafaza etme görevini yüklüyor.” dedi. »Haber Merkezi