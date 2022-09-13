Çocuklar ile akademisyenler bir arada

Üniversite tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün de iş birliğiyle düzenlenen ve Yürütücülüğünü Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden Doçent Dr. Ahmet Kurnaz ve Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Arslantaş’ın yaptığı kongrelerin hem akademisyen hem de öğrencilerin bir araya gelmesine vesile olduğu gözlendi. Toplantıların açılış töreni Ahmet Keleşoğlu Yerleşkesi Erol Güngör Konferans Salonu’nda yapıldı. Yaptıkları konuşmalarda Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Doçent Dr. Ahmet Kurnaz özel yeteneklilerin eğitimi ve onlar için yapılan çalışmaların öneminden; Sosyal İnovasyon Ajansı Direktörü Ali Güney ve Bilgehane Koordinatörü Mevlüthan Uğurtan kendi birimlerinde yapılan çalışmalarda; Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Süleyman Barbaros Yalçın üstün yetenekli çocukların eğitimini geliştirmek için bu tür etkinliklerin kıymetli olduğundan; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhittin Okumuşlar farklı özellikleriyle öne çıkan bireylerin gelişmelerini sağlamak için gerekli çalışmalardan söz açtılar.

Bütün katılımcılar ortak oturumda dinlemesine imkân sağlayacak üç davetli konuşmacıya da programda yer verildi. Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, “Bahşedilmiş İnsan Kaynağı Eğitiminde Sosyokültürel ve Stratejik Boyut” başlığı; Anadolu Üniversitesi’nden Prof. Dr .uğur Sak, “Bulanık Kuram (FTG), Özel Yetenek Tanılaması ve Eğitimi için Çıkarımlar” başlığı ve Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata “Hayallerim, Ailem ve Öğretmenim” başlığı etrafında bilgi ve deneyimleri ışığında düşüncelerini paylaştılar.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve üniversitelerinden gelen akademik çalışmaların sonuçlarının tartışıldığı oturumların yanı sıra ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yaptıkları araştırmalardan ulaştıkları sonuçları paylaştığı yoğun toplantılar süresince aynı anda farklı salonlarda çok sayıda oturumlar gerçekleştirildi.

Kongreye Yozgat merkezdeki Fatma Temel Turhan Bilim Merkezi ve Sorgun Bilim Merkezi öğretmenlerinin danışmanlığında öğrencilerinde katılarak çalışmalarını sunduğu kongrenin motive edici olduğu ve öğrencilerin beceri gelişimine de olumlu etkisi olan böylesi toplantıların çoğaltılması ve devam ettirilmesi yönünde değerlendirmeler yapıldı.

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