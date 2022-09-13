Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14
hafif yağmur
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.649,21
ALTIN
1.011,06
DOLAR
18,24
STERLİN
21,32
EURO
18,47

Çocuklar ile akademisyenler bir arada

Bu sene 7’ncisi planlanan “Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi (ÜYEK)” ile 6’ncısı planlanan “Ulusal Çocuk Araştırmaları Kongresi (UÇAK)” eş zamanlı olarak 8-10 Eylül  tarihlerinde Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi ve Özel Yetenekliler Eğitim Merkezi ev sahipliğinde ilgi çekici iki toplantı gerçekleştirildi. 

13 Eylül 2022 Salı 02:11
Çocuklar ile akademisyenler bir arada

Üniversite tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün de iş birliğiyle düzenlenen ve Yürütücülüğünü Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden Doçent Dr. Ahmet Kurnaz ve Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Arslantaş’ın yaptığı kongrelerin hem akademisyen hem de öğrencilerin bir araya gelmesine vesile olduğu gözlendi. Toplantıların açılış töreni Ahmet Keleşoğlu Yerleşkesi Erol Güngör Konferans Salonu’nda yapıldı. Yaptıkları konuşmalarda Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Doçent Dr. Ahmet Kurnaz özel yeteneklilerin eğitimi ve onlar için yapılan çalışmaların öneminden; Sosyal İnovasyon Ajansı Direktörü Ali Güney ve Bilgehane Koordinatörü Mevlüthan Uğurtan kendi birimlerinde yapılan çalışmalarda; Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Süleyman Barbaros Yalçın üstün yetenekli çocukların eğitimini geliştirmek için bu tür etkinliklerin kıymetli olduğundan; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhittin Okumuşlar farklı özellikleriyle öne çıkan bireylerin gelişmelerini sağlamak için gerekli çalışmalardan söz açtılar.
Bütün katılımcılar ortak oturumda dinlemesine imkân sağlayacak üç davetli konuşmacıya da programda yer verildi. Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, “Bahşedilmiş İnsan Kaynağı Eğitiminde Sosyokültürel ve Stratejik Boyut” başlığı; Anadolu Üniversitesi’nden Prof. Dr .uğur Sak, “Bulanık Kuram (FTG), Özel Yetenek Tanılaması ve Eğitimi için Çıkarımlar” başlığı ve Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata “Hayallerim, Ailem ve Öğretmenim” başlığı etrafında bilgi ve deneyimleri ışığında düşüncelerini paylaştılar.
Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve üniversitelerinden gelen akademik çalışmaların sonuçlarının tartışıldığı oturumların yanı sıra ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yaptıkları araştırmalardan ulaştıkları sonuçları paylaştığı yoğun toplantılar süresince aynı anda farklı salonlarda çok sayıda oturumlar gerçekleştirildi. 
Kongreye Yozgat merkezdeki Fatma Temel Turhan Bilim Merkezi ve Sorgun Bilim Merkezi öğretmenlerinin danışmanlığında öğrencilerinde katılarak çalışmalarını sunduğu kongrenin motive edici olduğu ve öğrencilerin beceri gelişimine de olumlu etkisi olan böylesi toplantıların çoğaltılması ve devam ettirilmesi yönünde değerlendirmeler yapıldı. 
»Haber Merkezi 
 

Anahtar Kelimeler:
Çocuklar Ile Akademisyenler Bir Arada
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızılay’dan kan bağış kampanyası
Kızılay’dan kan bağış kampanyası
8’incisi Yozgat’ta açılıyor
8’incisi Yozgat’ta açılıyor
‘Hep yanlarındayız’
‘Hep yanlarındayız’
Ders zili çaldı
Ders zili çaldı
Yeni dönem başladı
Yeni dönem başladı
Miniklere ziyaret
Miniklere ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim