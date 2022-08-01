Çocuklar gülsün

Dernek üyeleri, Saraykent Jandarma Komutanlığı ekipleriyle farklı illerden gelerek çalışan mangal kömürü işçileri ve çocuklarını ziyaret ederek kurban kesemeyen ailelere kavurma pilav ikramında bulundu. Ayrıca ziyarette aileler ve çocuklarına kıyafet, oyuncaklar ve çeşitli hediyeler verildi.

Aylarca soğuk sıcak demeden çadırda yaşayarak ekmek paralarını kazanan mangal kömürü işçileri çocuklarını tekrar ziyaret ettiklerini söyleyen Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği Başkanı Pınar Ünal, “Mangal kömürünün bu kadar zor şartlar altında yapıldığını yerinde gördük. Aylar öncesinden gelerek sıcak soğuk demeden annelerin babaların minik yavrularıyla kömür karasına bulanmış elleri yüzleri ayaklarıyla ekmek parası için gece gündüz demeden çalıştıkları o yerdeyiz. Sıcak yatakları, tertemiz elbiseleri, parfüm kokan kıyafetleri, deterjan kokan yatakları, örtüleri yok ama güler yüzleri sımsıcak yürekleri var.” dedi.

‘ÖNEMLİ OLAN KARDEŞLİK BİRLİK BERABERLİK RUHU’

Ziyaretlerinde kurban kesemeyen çocuklara, anne ve babalarına kavurma pilav yemek ikramında bulunduklarını belirten Ünal, “Aynı zamanda kıyafet, oyuncaklar ve çeşitli hediyeler vererek sevindirdik. Önemli olan kardeşlik birlik beraberlik ruhu çatısı altında ilçemize gelen misafirlerimizle güzel bir gün geçirmekti. Öyle de oldu. Çocuklarımızın mutluluğuna vesile olan Ulvi Akdemir’e, adak kurban bağışında bulunan Mustafa Değerli’ye, Hasan Bulut kardeşimize, Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği gönüllülerine, bugün yanımızda bizlere eşlik eden yalnız bırakmayan Mustafa Orkun Yurtseven Komutanıma, Saraykent Jandarma Komutanlığı Ekibine, dernek yönetimimize, vesile olan, hayrı yapan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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