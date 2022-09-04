Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.222,74
ALTIN
1.002,68
DOLAR
18,21
STERLİN
20,99
EURO
18,15

Çocuklar çok mutlu

Akdağmadeni ilçesinde açılışı gerçekleştirilen “Bizim Ev Çocuk Oyun Salonu”nda çocuklar doyasıya eğlendi.

04 Eylül 2022 Pazar 02:11
Çocuklar çok mutlu

Belediye Başkanı Nezih Yalçın ve açılışı büyük bir heyecanla bekleyen çocuklar oyun salonunda gönüllerince eğlendiler. Açılışın ilk gününde ücretsiz olduğunu belirten Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Büyük bir heyecanla bekleyen minik yavrularımız belediyemiz tarafından kurulan ''Bizim Ev Çocuk Oyun Salonu''nun açılışını gerçekleştirdi. Çocukların doyasıya eğlenmesi ve güzel vakit geçirmesi için ilk gün ücretsiz olarak hizmet veren oyun salonumuz haftanın her günü açık olacaktır. Çocuklarımızın yüzlerinde gördüğümüz gülümseme ve mutlulukları bizler için paha biçilemez bir hediyedir” dedi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Çocuklar çok Mutlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayaller gerçekleşiyor
Hayaller gerçekleşiyor
“Sağlıklı ve kaliteli malzeme alınır”
“Sağlıklı ve kaliteli malzeme alınır”
ADIM ADIM UNESCO
ADIM ADIM UNESCO
Çalışmalar tamamlandı
Çalışmalar tamamlandı
Muhtarlarla toplantı
Muhtarlarla toplantı
Gençlerle bir araya geldi
Gençlerle bir araya geldi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim