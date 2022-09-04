Çocuklar çok mutlu

Belediye Başkanı Nezih Yalçın ve açılışı büyük bir heyecanla bekleyen çocuklar oyun salonunda gönüllerince eğlendiler. Açılışın ilk gününde ücretsiz olduğunu belirten Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Büyük bir heyecanla bekleyen minik yavrularımız belediyemiz tarafından kurulan ''Bizim Ev Çocuk Oyun Salonu''nun açılışını gerçekleştirdi. Çocukların doyasıya eğlenmesi ve güzel vakit geçirmesi için ilk gün ücretsiz olarak hizmet veren oyun salonumuz haftanın her günü açık olacaktır. Çocuklarımızın yüzlerinde gördüğümüz gülümseme ve mutlulukları bizler için paha biçilemez bir hediyedir” dedi.

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