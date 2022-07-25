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Çocuklar civcivleriyle buluşacak

Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, Yaz Kur’an Kurslarına kayıtlı bütün çocuklara ördek civcivleri dağıtılacağını müjdeledi.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 02:51
Çocuklar civcivleriyle buluşacak

Kur’an Kursları ziyareti esnasında bir çocuğun kendisinden ördek yavrusu istemesi üzerine Kaymakam Açıkgöz, köy ziyaretlerinde çocuklara ördek yavrusu hediye edeceğini söyledi.
‘SORUMLULUK DUYGUSU KAZANACAKLAR’
Bugün itibariyle Yaz Kur’an Kurslarına kayıtlı bütün çocuklara ördek civcivlerinin dağıtılacağını ifade eden Açıkgöz, “Tek bir Saraykentli çocuğun isteği bile bizim için çok önemli. Bir çocuk, böyle bir istekte bulunduğu zaman diğer çocuklarımızın ne düşündüğünü sorduk. Her birinin çok istekli olduğunu görünce çocuklarımızın tamamına ördek yavrusu hediye etmeye karar verdik. Bu projeyle çocuklarımıza hayvan sevgisinin yanında sorumluluk duygusu da kazandıracağız. Kendisine ait bir canlıyla ilgilenecek. Ve büyümesi için çaba harcayacak… Bunun sorumluluğunu alacak. Normalde köyde yaşayan çocuklarımızın böyle bir şeye ilgisi zayıf olur diye düşünmüştüm. Fakat evlerindeki hayvanların, kendilerine ait olmadığını ve çoğu zaman ailelerinin yavru civcivlere dokunmalarına müsaade etmediklerini öğrendim.” dedi.
‘EN İYİSİNİ HAK EDİYORLAR’
Çocukları ödüllendirmek istediklerini vurgulayan Açıkgöz, “Çünkü üç haftadır Yaz Kur’an Kurslarımıza neredeyse hiç devamsızlık yapmadan katılım sağladılar. Sadece bunun için bile çocuklarımız, her şeyin en iyisini hak ediyorlar. Pazartesi günü itibariyle çocuklarımızla buluşup hediyelerini vereceğiz. İnşallah bu proje sayesinde ilçemizdeki ördek popülasyonu da artacak. Bin adet Pekin ördeği çocuklarımız sayesinde ilçemize girmiş olacak. Yılda 200-250 adet yumurta verimi olan bir ırk. Eğer ailelerimiz, çocuklarımıza destek olursa kısa sürede ilçemizdeki ördek sayısı çok ciddi rakamlara ulaşabilir. Projemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.
»Sema Nur Koçaker

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Çocuklar Civcivleriyle Buluşacak
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