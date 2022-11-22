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Çocuk Hakları Günü

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Çocuk Hakları Günü nedeniyle Çocuk Evleri Sitesinde program düzenlendi. 

22 Kasım 2022 Salı 02:11
Çocuk Hakları Günü

Yapılan programda farklı etkinlikler düzenlendi. Etkinlik sonrası konuşmasında çocukların öneminden bahseden Abdullah Neşeli, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımız, bizlerin en önemli varlık kaynağıdır. Her çocuk öncelikle sağlık, eğitim ve diğer tüm imkânlardan yararlanma, barış dolu bir dünyada hayatın tüm güzelliklerini yaşama hakkına sahiptir.” dedi.
“GELİŞMELERE ORTAM HAZIRLAMAK”
Bütün ümitlerin ve gayretlerin çocukların üzerinde olmasını vurgulayan Neşeli, “Dünyamızın ümidi, geleceğimizin teminatı, hepsi birer nadide çiçek olan gözbebeğimiz çocuklarımızı tehlikelerden ve zararlı alışkanlıklardan koruyarak, gelişmelerine ortam hazırlamak idealimiz olmalıdır. Dünyayı sevgi ve barış ortamına çevirmek tüm ülkelerin ve insanların gönüllü ve en samimi gayretleriyle mümkün olacaktır.” diye belirti.
“YÜREKTEN İNANMAKTAYIM”
Çocukların doğru yetiştirilmesi ve yol gösterilmesine değinen Neşeli. “Barışın hâkim olacağı, savaşların olmayacağı, sevgi dolu bir ortamda, sevgiyle büyüyen çocuklarımız, dünyaya sevgiyle bakacak, çevresine sevgi verecek ve doğal olarak sevgiyle karşılık bulacaktır. Çocuklarımızın, şiddetten, açlıktan, kötü alışkanlıklardan, kinden ve nefretten uzak yaşayabileceği bir dünyanın, tüm ülkelerin gönüllü gayretleriyle kurulabileceğine yürekten inanmaktayım. Başta eğitim olmak üzere, sağlık ve barınma sorunu olmayan, her türlü istismardan korunmuş, üreten, özgüveni olan, düşünen, çevresi ile barışık olumlu iletişim kuran ve kendini çağın tüm gerekleriyle donatıp geliştirmiş, geçmişini unutmayan ve geleceğe ümitle bakan çocuklar yetiştirmek için çaba gösteren milletler, gelişmelerini sürdürerek geleceğe güvenle bakabilmektedir. Bu nedenle, öncelikle ebeveynlerimizin, öğretmenlerimizin çocuklarla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın yegâne görevi, bu genç dimağlara dürüstlüğü, çalışkanlığı, sevgiyi, saygıyı, milli ve manevi bütün değerlerimizi, bıkmadan, usanmadan yüksek bir idealite ile öğretmek ve zihinlerine yerleştirmektir. Bu güzel hasletleri başarabildiğimiz takdirde geleceğimize umutla bakabilmenin milletçe gurur ve onurunu kaşıyacağız." günün önemine dikkat çekip, farkındalık oluşturdular. Bu duygu ve düşüncelerle Dünya Çocuk Hakları Günü 'nü kutluyoruz.” diye konuştu. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Çocuk Hakları Günü
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