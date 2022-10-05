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Çocuk atölyesine ziyaret

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ilçede yeni hizmete açılan, Mutlu Çocuk Atölyesini ziyaret etti.

05 Ekim 2022 Çarşamba 02:11
Çocuk atölyesine ziyaret

Çocuk atölyesinde eğitim gören çocuklarla ve ailelerle sohbet eden Başkan Yılmaz, Okul Öncesi Öğretmeni Kezban Işık'dan eğitim ve öğretim çalışmaları hakkında çeşitli bilgiler aldı.
Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunana Yılmaz, "Mutlu Çocuk Atölyesi adı altında ilçemize yeni açılan atölyeyi ziyaret ederek okul öncesi öğretmeni Kezban Işık'dan çalışmaları hakkında çeşitli bilgiler aldık. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimleri her şeyden çok önemlidir. İnanıyoruz ki, ilçemize yeni açılan Mutlu Çocuk Atölyesi çocuklarımızın gelişiminde büyük katkı sağlayacaktır. Bu duygu ve düşünceyle Yüce Mevla’m evlatlarımıza ve öğretmenlerimize sağlıklı, huzurlu ve başarılı ömürler nasip etsin” dedi. »Haber Merkezi

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Çocuk Atölyesine Ziyaret
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