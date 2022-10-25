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Çobanlık yaparken ders çalışıyor

Yozgat’ta geçimini hayvancılıkla sağlayan ve ailesine yardımcı olmak için okul çıkışı ile hafta sonları çobanlık yapan 14 yaşındaki Mustafa Küçükerdoğan, hayalindeki öğretmenlik mesleğine ulaşmak için hayvan otlatırken ders çalışıyor.

25 Ekim 2022 Salı 02:17
Çobanlık yaparken ders çalışıyor


Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında yaşayan lise birinci sınıf öğrencisi Mustafa Küçükerdoğan, okul çıkışı ve hafta sonları zamanının büyük bir bölümünü hayvan otlatarak, geçimlerini hayvancılıkla sağlayan ailesine yardımcı oluyor. Çok sevdiği öğretmenlik mesleğine ulaşmak için hayvan otlatırken ders kitaplarını da yanından ayırmayan Küçükerdoğan, hayvanları güttüğü tepelerde fırsat buldukça ders çalışarak zamanını geçiriyor.
“TEK HAYALİM 
ÖĞRETMEN 
OLMAK”
Yaşıtları gibi ders dışı zamanında oyun oynamak yerine hayvancılıkla uğraşarak ailesine yardımcı olmayı tercih ettiğini söyleyen Küçükerdoğan, “Lise birinci sınıf öğrencisiyim. Hafta sonu ve yaz tatilimi çobanlık yaparak geçiriyorum, bu zamanlarda fırsat buldukça ders çalışarak değerlendiriyorum. Sabah 08.00’da yola çıkıyorum ve 10 kilometre yol yürüyorum. Ailemle birlikte tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Hayvancılık zor bir meslek bir o kadar da severek yapıyorum. Eğitim konusunda hayallerim var, tek hayalim öğretmen olmak ve ailemi gururlandırmak istiyorum. Bu yolda kendimi geliştirip en yüksek yerlere yükselmek istiyorum” dedi. İHA
 

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Çobanlık Yaparken Ders çalışıyor
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