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Cinayet zanlısı yakalandı

Yozgat Ağır Ceza İlamat Masası tarafından adam öldürme suçundan 29 yıl 73 ay 39 gün hapis cezası ile aranan D.Ç. isimli şahıs yakalandı.

14 Haziran 2022 Salı 00:17
Cinayet zanlısı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, D.Ç.’nin Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu ikamet ettiği köyünde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ortak oluşturulan ekiplerin katılımıyla şahıs köyünde yakalanarak, Yozgat E tipi Kapalı Cezaevine teslim edildiği öğrenildi. 
Haber Merkezi
 

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Cinayet Zanlısı Yakalandı
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