Cinayet zanlısı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, D.Ç.’nin Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu ikamet ettiği köyünde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ortak oluşturulan ekiplerin katılımıyla şahıs köyünde yakalanarak, Yozgat E tipi Kapalı Cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

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