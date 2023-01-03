Cinayet zanlısı tutuklandı

Boğazlıyan ilçesine bağlı Sırçalı beldesinde mezarlık yanında 31 Aralık 2022'de kamyonetin içinde H.K'nin (36) tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli O.K'nin (44) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, hâkimlikçe tutuklandı. »AA
03 Ocak 2023 Salı 02:00
Boğazlıyan ilçesine bağlı Sırçalı beldesinde mezarlık yanında 31 Aralık 2022'de kamyonetin içinde H.K'nin (36) tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli O.K'nin (44) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.