Çilsal bilgilendirdi

Anne sütü, yeni doğanların gereksinimi olan tüm besinleri ilk 6 ay sağlayabilen en iyi gıda olduğunun altını çizen Dr. Çilsal, “Her anne, bebeğinin ihtiyacı olan en uygun sütü üretir. Prematüre, düşük doğum ağırlıklı veya normal gelişimdeki bebekler için, gün gün süt içeriği ve miktarı değişmektedir. Bebeğin anne göğsüne teması ile anne beynine uyarı gider. Hormon salgısının artması ile annedeki süt salınımı artar. Anne beslenmesi, emzirme ve uyku sütü en çok arttıran faktörlerdir. Yenidoğan bebekler ilk günlerde emmekte zorlansalar bile tekrar tekrar denenmelidir. Emzirme anne ile bebek arasındaki ilişkinin sağlamlaşmasını ve güvenli bağlanmayı sağlar. Emzirme, bebeğin isteğine göre günde ortalama 8-12 kez yapılmalıdır. Yeterli tartı alımı, uyku düzeni, günde 5-6 kez ıslak bez görülmesi beslenmenin yeterli olduğunu gösterir. Bebeğin ilk 6 ay sadece anne sütüyle (su dahi verilmeden) beslenmesi, altıncı aydan sonra ek gıdalara geçilse bile en az 2 yaş ve sonrasına kadar emzirilmeleri önerilmektedir. Anne sütüyle beslenen bebeklerin ishal, zatürre, orta kulak iltihabı, alerjik hastalıklar, daha ileri yaşta ortaya çıkan tip 1 ve tip 2 diyabet, çölyak, iltihabi bağırsak hastalıkları, hipertansiyon, kanser, alerji, astım, şişmanlık ve obezite, multipl skleroz, diş yapısı bozuklukları ve bazı ruhsal hastalıklar daha az görülmektedir. Ayrıca anne sütüyle beslenenlerin okul başarıları daha yüksektir. UNICEF’e göre; anne sütü ile beslenmeyen çocuklarda ölüm oranları beslenenlere göre 4-6 kat daha fazla olmaktadır. Emzirme sadece bebek için değil, anne içinde faydalıdır. Emziren annelerde meme kanseri, over kanseri, osteoporoz ve anemi daha az görülür. Sağlık bakanlığı tarafından yürütülen başarılı çalışmalar sonucunda sadece anne sütü ile beslenen bebek oranında artış sağlanmıştır. Ancak fizyolojik sebeplerle veya yeni doğanın yoğun bakımda yatması gibi sebeplerle emzirilemeyen bebeklerde mevcuttur. Her anne ve her bebek biriciktir. İkisinin de sağlıklı ve mutlu olması temel amacımızdır” dedi.

»Haber Merkezi