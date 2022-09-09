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Çiftçiye bir darbe daha!

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) Genel Müdürü Ünal Erarslan tarafından kilogram başına 10,5 lira olarak açıklanan yağlık ayçiçeği alım fiyatı üreticinin beklentisini karşılamadı. Daha önce yaptığı açıklamalarla Toprak Mahsulleri Ofisi’ni (TMO) sürekli taban fiyat açıklamaya davet eden CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, yaşanan duruma tepki gösterdi.

09 Eylül 2022 Cuma 02:11
Çiftçiye bir darbe daha!

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, TMO’nun bir taban fiyat belirlemediğini, bir çiftçi kuruluşu olan KARADENİZBİRLİK’in ise emanete ürününü aldığı çiftçiyi açıkladığı fiyatla mağdur ettiğini söyledi. Milletvekili Keven, “Bir çiftçi kuruluşu olan KARADENİZBİRLİK üyesi olan yağlık ayçiçeği üreticilerini mağdur etti. Piyasanın altında açıkladığı kilogram başına 10,5 lira insaflı bir fiyat değildir. Piyasa kilogram başına 12 lira iken çiftçimiz üyesi olduğu birliğin piyasanın üzerinde insaflı bir fiyat açıklayacağını düşündü. Bundan dolayı da ürününü emanete bıraktı. Ancak bugün açıklanan alım fiyatı ile çiftçimize bir darbe de KARADENİZBİRLİK vurdu. Böyle bir fiyat politikası olmaz. Geçen yıl 5 lira olan alım fiyatı bugün 10 lira ancak girdilerin nerdeyse tamamı yüzde 300 zamlandı. Bugün yağlık ayçiçeğinin fiyatı en az 15 lira olmalıdır. Bunca zahmeti çeken çiftçimize bu zulüm reva mı? Tarım ve Orman Bakanlığı da TMO da yağlık ayçiçeği konusunda tek bir açıklama yapmadı. Çiftçi kuruluşu olan KARADENİZBİRLİK de üyelerini tatmin edecek bir fiyat açıklamadı. “Ekilmedik bir karış yer bırakmayın.” diyenler hasattan sonra çiftçiyi görmezden geldi. Bu düzende Türk çiftçisi kazanmıyor. İthalat sırasına girdikleri ülkelerin çiftçileri para kazanırken kendi çiftçimiz maliyetini bile karşılayamıyor.” sözleriyle açıklamasını tamamladı.
» Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Çiftçiye Bir Darbe Daha
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