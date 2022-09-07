Çiftçilerle hasat

İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü’nce Yozgat’ta baklagillerde ürün çeşitliliğini artırmak, yeni çeşitleri çiftçilere göstermek amacıyla bu yıl 4 çeşit kuru fasulye, 1 çeşit yeşil fasulye deneme ekimleri yapıldı. Ekimleri yapılan bu çeşitlerin hasatları müdürlük teknik personeli ve çiftçilerle birlikte gerçekleştirildi.

Yapılan deneme ekimleri ve sonuçları ile ilgili açıklamada bulunan İl Müdürü Tanju Özkaya, “Kuru fasulye ve yeşil fasulye, yemeklik baklagiller sınıfında gıda sektöründe en çok tüketilen ve aranan yemeklik baklagillerden biridir. Özellikle protein oranının yüksekliği nedeniyle beslenme diyetlerinde kullanılmaktadır. Son yıllarda ilimizde kuru fasulye üretiminde artış gözlemlenmektedir. 2019 yılında 4 bin 315 dekar olan ekiliş alanı 2021 yılında 10 bin 457 dekara çıkmış olup 566 ton üretim ise bin 942 tona yükselmiştir. Yeşil fasulyede ise hedefimiz bunu daha da yukarılara taşımaktır.” dedi.

5 KÖYDE DENEME EKİMİ YAPILDI

Ekimi yapılan fasulye çeşitleri ile ilgili bilgiler veren Özkaya, “Bu yılda Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün yerli ve milli tohum çalışmaları kapsamında Bakanlığımıza bağlı Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve TSÜAB’a üye tohumculuk kuruluşlarından temin edilen tohumluklar ile 5 köyde 5 çiftçiyle toplamda 16 dekar alanda 4 çeşit kuru fasulyede deneme ekimi yapılmıştı. Ekimi yapılan çeşitler; Canıpek, Borsa, Sürurbey ve Nirvana çeşitleridir. Bunlardan Sürurbey çeşidi şeker fasulyesi denilen küçük tombul daneli çeşittir. Diğer bir çeşitlerimiz Canıpek, Borsa ve Nirvana çeşitleri ise dermason tipi fasulye çeşididir.” ifadelerini kullandı.

“TİCARİ OLARAK EKİLMEKTE”

Özkaya açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Yapılan bu deneme ekimleri teknik personelimizce üretim süreci boyunca titizlikle takip edildi. Bakım ve ilaçlamaları zamanında yapıldı. Bu denemelerin hasatları yapıldı. Bu çeşitlerden 150 ila 250 kg/da arasında verimler alındı. Yeşil fasulyeye ise ayrıca değinmek istiyorum. İlimizde yeşil fasulye genelde ticari olmaktan çok çiftçilerimiz tarafından kendi ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak ekilmektedir. Ama son yıllarda bazı çiftçilerimizce ticari olarak ekilmekte ve ilimiz iç pazarında satmaktadırlar. Çiftçilerimize alternatif ürünlere yönelmesi ve daha fazla gelir getirecek ürünlere yönelmesi gerekiyor. Bu amaçla yeşil fasulyede deneme çalışması yaptık. Yeşil fasulyede özel bir firma tarafından geliştirilmiş olan Zümrüt42 çeşidini ilimizde yaygın ekilen başka bir çeşit ile yan yana ektik. Normalde fasulyede 100-1200 kg/da verim alınırken biz bin 500 kg/da verim aldık. Bu çeşit, kısa zamanda hasada gelmesi, uzun hasat periyodu ile de öne çıkmaktadır. Bu çeşitleri çiftçilerimize tavsiye ediyoruz. Detaylı teknik bilgi için çiftçilerimizi İl ve İlçe Müdürlüklerimize bekliyoruz.” »Haber Merkezi

