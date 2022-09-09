Çiftçilerin gözdesi fuar

Vali Ziya Polat, Yozgat Fuar Alanı'ndaki açılışta yaptığı konuşmada, Yozgat'ın tarım ve hayvancılık kenti olduğunu belirtti.

Kentin yeşil mercimek üretiminde Türkiye'de birinci, nohutta ikinci olduğunu, şeker pancarında ise ilk beşte yer aldığını belirten Polat, "Buğday üretiminde ilk ona giriyoruz. Bu sene devletimizin, bakanlığımızın ve özel idare destekleriyle ekimine başladığımız yağlık ayçiçeğinde de şu an iyi seviyelerdeyiz. Hayvancılık konusunda 'Bozok Yaylası'nda yaşamak için bir sürü nedenim var projesi' ile bir sene içerisinde 100 bin koyunumuzu vatandaşımızla buluşturduk. Şu an 440 binin üzerinde küçükbaş, 250 binin üzerinde büyükbaş hayvan varlığımız var. Hedefimiz bu sene inşallah 500 bin küçükbaş hayvan varlığına ulaşmak." dedi.

Polat, Et ve Süt Kurumu'nun Yozgat'ta bulunmasının bir avantaj olduğunu ifade ederek, "Ürettiğimiz ham madde mamul haline geliyor. Kendi sütümüzü, kendi etimizi peynire, kavurmaya dönüştürüyoruz. Ham maddenin maddi yolculuğunda biraz daha fazla yol almamız gerekiyor. Bu konuda tüm girişimcilerimize devletimizin tüm imkanlarının emirlerinde olduğunu belirtmek isterim. Fuarımızın bölgemize, çiftçimize hayvancılık yapan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman da tüm katılımcılara bol kazançlar diledi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik de fuara 183 firmanın katıldığını ve 11 Eylül'e kadar açık kalacağını belirtti.

KOBİ Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Tokat, “Fuarımızda imalatçı ve bayi olmak üzere birçok firma var. Yeni çıkan makinalar teknikler teknolojiler bu fuarda sergilenmekte. Çiftçilerin ürünlerinin daha iyi daha verimli olması noktasında fuar çok ciddi katkılar sağlamaktadır. Fuarımız Geçen yıl yaklaşık 110 bin civarında ziyaretçiyi ağırladı. Bu yıl ise 200 bin ziyaretçi beklemekteyiz. Hamdolsun çiftçimizin de durumu iyi. Bu yıl verimler de çok güzeldi. İnşallah fuarımız daha da büyüyerek önümüzdeki yıllarda devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi, katılımcılar fuarı gezdi.

»AA

»Muhammed Üstüntaş

