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Çiftçilere ziyaret

Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, hasat döneminde çiftçiler ile bir araya geldi. 

15 Temmuz 2022 Cuma 02:11
Çiftçilere ziyaret

Çiftçilerle birlikte hasada katılan Başkan Karaca, üreticiler için verimli ve bereketli bir sezon olmasını temenni etti.
2022 yılı hasat döneminde çiftçileri ziyaret ederek yalnız bırakmayan Karaca, "Çok mutlu ve gururluyuz. İlçemizde çiftçilerimiz tarafından yapılan hasada katıldık. Ülkemizin tarım politikasına destek vermek ve verim artışını sağlamak gerçekten önemli. 2022 yılı hasat dönemi tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.
»Haber Merkezi 

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çiftçilere Ziyaret
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