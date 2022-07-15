çiftçilere Ziyaret

Çiftçilerle birlikte hasada katılan Başkan Karaca, üreticiler için verimli ve bereketli bir sezon olmasını temenni etti.

2022 yılı hasat döneminde çiftçileri ziyaret ederek yalnız bırakmayan Karaca, "Çok mutlu ve gururluyuz. İlçemizde çiftçilerimiz tarafından yapılan hasada katıldık. Ülkemizin tarım politikasına destek vermek ve verim artışını sağlamak gerçekten önemli. 2022 yılı hasat dönemi tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

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