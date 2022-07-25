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Çiftçilere ziyaret

Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, tarlalarda hasat yapmaya başlayan çiftçileri ziyaret etti.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 02:46
Çiftçilere ziyaret

Tüm ülkeler için insanların temel ihtiyaçlarının karşılamasında yaşamsal öneme sahip olan tarım ürünlerinin hasadının başladığı bu günlerde Belediye Başkanı Müjdat Karaca, çiftçilerin hasat sevincine ortak oldu.
Kırsal Mahallelerde hasat işlemleri devam ederken çiftçilerle bir süre sohbet eden Karaca, taneleri inceleyerek, biçerdöverin bu seneki mahsul hasadını izledi.
Çiftçilerin bir yılın emeğini hasat ettiklerini belirten Karaca, “Kavurucu sıcağın altında helalinden üretmiş oldukları ürünlerin hasadını yapmaya çalışan hemşehrilerimize kolaylıklar diliyorum. Hayırlısıyla çiftçilerimiz ürünlerini ambarlarına kazasız belasız katmasını temenni ediyorum. Her zaman çiftçilerimizin yanındayız. Hasadınız bereketli olsun” dedi. »Haber Merkezi

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çiftçilere Ziyaret
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