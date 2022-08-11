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Çiftçilere müjde!

Fırsat olduğu anda memleketi Yozgat’a gelen AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat merkez ve ilçelerinde yoğun ziyaretlerine devam ediyor.

11 Ağustos 2022 Perşembe 02:11
Çiftçilere müjde!

Esnafları, meslek odalarını ziyaret eden Milletvekili Başer, dile getiren sıkıntıları kaynağında çözüyor.
Başer, Yozgat çiftçisinin bir sıkıntısını da yoğun girişimleri sonucu neticeye kavuşturdu.
Lisanslı depoların alım potansiyellerinin dolması nedeniyle Yozgat çiftçisi ürünlerini depolara teslim edemiyordu. Yerköy, Şefaatli ve Sorgun ilçelerine götürmek durumunda kalıyordu. Bu durum Yozgat çiftçisini hem mağdur ediyor, hem de ekonomik olarak ek maliyetlere sebebiyet veriyordu.
Çiftçilerin sıkıntılarına kayıtsız kalmayan Başer, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü ile görüşerek problemi çözdü.
MAHSULLER YİNE YOZGAT’A VERİLECEK
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Milletvekili Başer, “Bu sene şükürler olsun mahsullerimiz çok bereketli. Yozgat’ta bulunan lisanslı depoların alım potansiyeli 40 bin ton. Bu tonaj dolduğu için Yozgat merkezde bulunan çiftçi kardeşlerimiz mahsullerini teslim edemediği için çok mağdur oluyordu. Mahsullerini çevre ilçelere götürmek durumunda kalıyordu. Bu da çiftçimizi hem mağdur ediyor, hem de ek maliyetlere sebebiyet veriyordu. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürümüzle görüştük. Sağ olsun Genel Müdürümüz konuyla yakından ilgilendi. Gerekli talimatları verdi. Alımları yine Yozgat merkez yapacağız dedi.
Alım süreci ile ilgili olarak da bilgi veren Başer, Yozgat Toprak Mahsulleri şu an yer tespitinde bulundu, en geç 2-3 gün içinde fiziki altyapıyı kurarak alımlara başlıyoruz” dedi.
 »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Çiftçilere Müjde
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