Çiftçiler fiyatlardan memnun

Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Kürşat Arslan, açıklanan fiyattan memnun olduklarını söyledi.

Çiftçi olarak şeker pancarı fiyatının bekledikleri gibi açıklandığını beliren Arslan, "1400 lira fiyat güzel, bunun yanında ortalama 180 lira da polar (şeker oranı) farkı olacaktır. Ton başına 100 lira nakliye desteği veriliyor. Çiftçimiz pancar küspesini satıyor, küspenin fiyatı da 350 liraydı, onu da 450 olarak bekliyoruz. Çiftçiler olarak açıklanan pancar alım fiyatından memnunuz." dedi.

Boğazlıyan Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Demiroğlu da şeker pancarı alımlarının ton başına 1400 lira artı 50 lira da kota tamamlama ücretinin bugünkü şartlarda iyi olduğunu belirtti. »AA