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Çiftçiler bilgilendirildi

Kırşehir'de çiftçiler sözleşmeli besicilik konusunda bilgilendirildi. 

04 Aralık 2022 Pazar 02:30
Çiftçiler bilgilendirildi


Toplantıya, Yozgat Et Kombinası Müdürü Harun Pehluvan, İl Genel Meclisi Başkanı Şaban Çelik, Kırşehir Ticaret Borsası Başkanı Neşet Yavuz ve kentteki çiftçiler katıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Hüdayar Mete Buhara, sürdürülebilir üretim için sözleşmeli besiciliğin çiftçilere katkısından bahsetti.
Vali Buhara, "Tarım, günümüzde stratejik öneme sahip. Sözleşmeli besicilik modeli de çiftçilerimizin üretimini desteklemeye yönelik bir projedir. Esnaf teşkilatının temellerinin atıldığı Ahi kenti Kırşehir, bereketli toprakları ve uygun iklim koşulları sebebiyle tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin en fazla yapıldığı illerden biri. Devletimiz de sürdürülebilir bir üretim için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağladığı desteklerle üreticinin yanında olmaya devam edecek. Bu uygulamanın hem ilimize hem üreticilerimize hayırlı olmasını diliyor, çiftçilerimize bol ve bereketli kazançlar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan da sözleşmeli besiciliğin öneminden bahsederek, güçlü bir tedarik zinciri ile üreticilere sürdürülebilir fiyat politikası oluşturulmasının hedeflendiğini anlattı. »AA

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Çiftçiler Bilgilendirildi
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