Çiçekdağı’na ziyaret

Ziyaretinde Bozdağ’a AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer ve partililer eşlik etti.

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, Bozdağ ve beraberindekileri ağırlayarak ilçede yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Milletvekili Yusuf Başer ziyaretle ilgili, “Yerköy programlarımız sonrası Çiçekdağı Belediye Başkanımız Hasan Hakanoğlu kardeşimin misafiri olduk. Çalışmaları, büyük gayreti, mücadelesi ve başarılarıyla Çiçekdağı'mıza değer katan kıymetli Başkanıma misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum.” dedi. »Haber Merkezi