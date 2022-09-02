Çevrimiçi seminer

Programın düzenlenmesine öncülük eden Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Üniversite Öğretim Elemanları Dayanışma Derneği (ÜNDER) Başkanı Profesör Dr. Muhammet Kurulay’ın moderatörlüğünde yürütülen "Lisans Öğrencileri için Proje Hazırlama ve Yürütme Teknikleri" konulu seminerde proje fikrinin oluşumundan, uygulanıp sonuçlandırmasına varıncaya kadar bütün süreçlere ilişkin bilgiler verildi.

Zoom üzerinden yürütülen programa farklı şehirlerden ve farklı üniversitelerin farklı bölümlerinden öğrenciler, mezunlar ve öğretim elemanlarından oluşan yaklaşık 80 kişi katılım sağladı. TÜBİTAK programları hakkında tanıtıcı bilgiler de veren Profesör Dr. Mustafa Böyükata, proje döngüsü yönetimi, proje yazım ve uygulama aşamaları ile ilgili teknik bilgiler paylaşıp öğrencilerden gelen sorulara cevap verdi.

Öncü bilim insanlarından bahseden Böyükata, soyut olan matematik sayesinde adeta ortak bir bilim diline sahip olunduğu yönünde ifadeleri arasında, hiçliği anlatan “sıfır” için basit görünen aslında çok değerli olan bir sayı olması ile ilgili örneklerle zenginleştirdiği konuşmasında; projelerde bir felsefe, bir teorik geri plan ve buradan gidilen uygulama neticesinde ulaşılan sonuçların olması gerektiğinin de altını çizdi. »Haber Merkezi

