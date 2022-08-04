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Çevre düzenlemesi yapılıyor

Çekerek ilçesine bağlı Özükavak Beldesinde, belediye tarafından çevre düzenlemeleri devam ediyor.

04 Ağustos 2022 Perşembe 02:11
Çevre düzenlemesi yapılıyor

Belediye Başkanı Oğuz Ünal, talimatı ile başlanan düzenleme çalışmaları belediye ekipleri tarafından aralıksız devam ediyor. Beldeye yapılan çalışmalar ile yeni bir görünüm kazandırdıklarını dile getiren Ünal, “Yukarı Fatih camii çevre düzenlemesi başlatıldı. Başlatılan çalışmada bordür , kamelya süs bitkileri ve ağaçlandırma peyzaj çalışmalarının yanı sıra bayan lavaboları gibi çalışmalar devam ediyor. İnşallah beldemizde yapılan çalışmaların tamamlandığında yeni bir görünüm kazanacak. Beldemize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi. »Haber Merkezi 

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Çevre Düzenlemesi Yapılıyor
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