Çeşitli etkinliklerle kutlandı

YERKÖY

Haşim Kılıç Mahallesi Kırşehir Caddesi Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulması ile başlayan tören, İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunda bulunulması ile devam etti. Törene, Yerköy Kaymakamı Muharrem Coşkun, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Barış Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Adem Dülger, Jandarma Üsteğmen Özgür Sözen, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Kepir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamza Ergül, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, daire amirleri, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Kıbrıs Gazisi Osman Özdemir, törende yaptığı konuşmada 19 Eylül Gaziler Günü’nün 101’inci yıl dönümünü gururla kutladıklarını söyledi. ‘Milletlerin tarihlerinde gurur günleri vardır ama Türk Milleti’nin gurur günleri hepsinden fazladır’ diyen Özdemir, konuşmasına şöyle devam etti: “Haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz Şehit ailelerimiz ve Gazilerimiz. Türk Milleti şanlı tarihi boyunca tüm zorluklara karşı hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini cani pahasına korumayı ilke edinmiş, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymış, bu fedakârlığın karşılığında girdiği her mücadeleden zaferle çıkmıştır. Bugün, kahraman gazilerimize vefa duygularımızı ifade etmek için önemli bir fırsattır. Ülkemizin her karış toprağına kanlarını akıtarak tarihimizi altın sayfalara yazdıran, vatanını ve kutsal saydığı değerleri korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, ülkemizin medeğeri iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir. Ülkenin her karış toprağına terini ve kanlarını akıtarak tarihe altın sayfalar yazdıran, Türkiye Cumhuriyetinin sonsuza kadar yaşamasının en büyük teminatı gazilerimizin,19 Eylül Gaziler Günü’nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Bu Duygu ve Düşüncelerle, Kahraman Gazilerimizin, 19 Eylül Gaziler Gününü Kutlar, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Silah Arkadaşları, Vefat etmiş Gazilerimize ve Tüm Şehitlerimize Allah’tan Rahmet, Hayatta Olan Gazilerimize de Sağlıklı uzun ömürler dilerim.”

Gazilik kavramı Türk örf ve geleneğinde öyle önemli bir yere sahip olduğunu ifaden Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ise, “Milletimiz Osmanlı Devleti'nin kurucusu I. Osman ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ‘Gazi’ unvanı verildi. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Meydan Muharebesi'nde, işgalci Yunan ordusu ağır bir yenilgiye uğratılmış ve elde edilen bu zaferden dolayı Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'e, 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Millet Meclisi tarafından ’Mareşal’ ve ‘Gazi’ unvanları verilmiştir. Kahraman Mehmetçiğimiz, tarih boyunca canını vatanımıza siper etmiştir. Bizler bugün barış ve huzur içerisinde yaşayabiliyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Eylül Gaziler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı, mutlu ve huzurlu ömürler diliyorum.” şeklinde konuştu.

Gerçekleşen tören sonrasında, Şehitlik ziyaret edilerek şehitlerimizin ruhlarına ithafen Kuranı Kerim tilaveti okundu. Tören sonrasında Gazi ve Şehit Aileleri ve daire amirleri öğlen yemeğinde bir araya geldi.

SARIKAYA

Sarıkaya ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı. "19 Eylül Gaziler Günü" nedeniyle Kaymakamlık bahçesinde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Tören Kaymakam Samet Serin, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Ergen, siyasi parti başkanları, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Program; Atatürk anıtına çelenk sunumu, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Ergen günün anlam ve önemine binaen bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmanın ardından toplu hatıra fotoğraf çekiminden sonra gazilerin onuruna düzenlenen yemek programına geçildi. Düzenlenen yemeğe Kaymakam Samet Serin ve eşi Şefika Serin ile katılarak gazilerin ve şehit aileleri ile yakından ilgilendi.

Yemek davetine, Belediye Başkan Ömer Açıkel, Karayakup Belediye Başkanı Ahmet Dursel Erdoğan, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Ergen, Jandarma Komutan Teğmen Mustafa Kızıl, Emniyet Müdürü Mehmet Köse, Siyasi Parti Başkanları, gaziler ve şehit aileleri katıldı. Programın ev sahipliğini yapan Kaymakam Serin, yaptığı selamlama konuşmasında canlarını bu aziz millete adayan tüm gazilerin Gaziler Gününü kutlayarak; bugünün, şehitlik niyetiyle giriştiği mücadeleden gazilik onuruyla çıkan kahramanların şan ve şeref günü olduğunu vurguladı.

Şehitlik ve gazilik mertebesinin, milli ve manevi değerlere göre şereflerin en büyüğü, makamların en yücesi niteliği taşıdığının altını çizen Serin, hem Hakk'ın hem de halkın nezdinde bu rütbelere erişmenin büyük bir mazhariyet olduğunu belirtti.

19 Eylül Gaziler günü vesilesiyle, başta başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; vatan topraklarının bütünlüğü, devletin bekası, milletin birlik ve kardeşliği uğrunda canını feda eden şehitleri ve sonsuzluk yolculuğuna çıkmış kahraman gazileri rahmetle anan Serin, “Hayatta olan gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin değerli aile fertlerine şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

Yemekten sonra yapılan duanın ardından gazileri ve şehit aileleri için hazırlanan çeşitli hediyeler takdim edildi.

BOĞAZLIYAN

Boğazlıyan ilçesinde19 Eylül Gaziler Günü programı Cumhuriyet Alanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’nda çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Programa Kaymakam Recep Aydın, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, siyasi parti başkanları, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Çelenk programı sonrasında Kaymakam Recep Aydın, ilçe protokolüyle birlikte gazilerle oturup çay içerek muhabbet etti.

Kaymakamımız Aydın, “TBMM tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde Atatürk’e mareşallik rütbesinin ve gazilik unvanının verildiği bu anlamlı gün dolayısıyla başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize minnet ve şükran duygularımızla değerli aileleri ile birlikte sağlıklı ve huzur dolu bir ömür diliyorum” ifadelerinde bulundu.

Başkan Coşar ise, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere canları pahasına vatan topraklarımızı savunan tüm gazilerimizi minnetle anıyorum” dedi.

KADIŞEHRİ

Kadışehri ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Düzenlenen programa Kaymakam Yunus Polat, ilçe protokolü ve gaziler katıldı. 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Çelenk Sunma Töreni gerçekleştirdi. Kaymakam Polat, programda yapmış olduğu konuşmada; “Gazi, vatan sevgisinin sembolüdür. Şehit ve Gazi, toprağı vatan; insanı ulus yapan değerlerdir” dedi.

AKDAĞMADENİ

Akdağmadeni ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü anma programı düzenlendi. Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü şanlı al bayrağı ilelebet gönderden inmemesi ve bu vatan topraklarında ezan sesinin dinmemesi için mücadele eden gaziler unutulmadı. 19 Eylül Gaziler Günü programı çelenk sunma töreni ile başladı Törene Kaymakam Fatih Topuz, Belediye Başkan Vekili Mustafa Akpınar, Garnizon Komutanı, Gaziler ve protokol üyelerinin katıldı

Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Şehitlerin manevi huzurunda 1 dakikalık Saygı Duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından program sona erdi. Programın ardından Kaymakamımız Fatih Topuz gaziler ile bir süre sohbet etti. Yapılan törenin ardından kaymakamlık tarafından 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle gazilerin onuruna yemek programı düzenlendi.

Topuz, ''Geçmişte olduğu gibi, bugün ve gelecekte de bu topraklarda gözü olan herkes bilmelidir ki; yüce Türk Milleti birlik, beraberlik ve kardeşliğinin bozulmasına asla izin vermeyecek, güvenlik güçlerimizin cesareti, fedakârlığı ve görev bilinci, aziz milletimizin de vakur duruşu her zaman galip gelecektir. Bu vesileyle, bugüne kadar bu kutsal mücadeleyi onurlu bir şekilde yapan kahraman gazilerimizin Gaziler Gününü kutluyorum” dedi.

ÇEKEREK

Çekerek ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle program düzenlendi. Programa, Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, Garnizon Komutan Vekili Personel Teğmen İsmail Çankaya, Belediye Başkan Vekili Mehmet Doğan, daire amirleri, gazi ve gazi yakınları, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Program Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtına Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Personel Teğmen İsmail Çankaya tarafından yapıldı. Öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından program sona erdi. Akabinde Kaymakamlık Toplantı Salonunda, gazi ve gazi yakınları ile Kaymakam Güzel bir süre sohbet etti. Yapılan sohbetin ardından gazilerin onuruna yemek verildi.

SORGUN

Sorgun ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle çeşitli programlar düzenlendi. 13 Eylül 1921 de kazanılan Sakarya Zaferinin hemen ardından 19 Eylül 1921 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e TBMM tarafından Mareşal rütbesi ile Gazi unvanı verilmiştir ve bu tarih tüm yurtta 19 Eylül Gaziler günü olarak kutlanmaktadır.

Sorgun ilçesinde bu kapsamda gaziler günü etkinlikleri Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk anıtına çelenklerin konulmasıyla başladı. Programa Kaymakam H. İbrahim Kazar, Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Cumhuriyet Başsavcısı E. Serdar Aydoğdu, İlçe Emniyet Müdürü T. Azam Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Alper Ekmekçioğlu, diğer kurum amirleri ve gaziler katıldı. Kaymakam Halil İbrahim Kazar, gaziler ile birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlamına binaen yapılan konuşmalar ile sona erdi. Aynı gün gazilerin onurlarına verilen ikramda bir araya gelen Kazar, gazilerle yakından ilgilenip sohbet etti.

