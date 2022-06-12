Cemaatle sohbet

Cuma Namazını Üçağaç Mahallesinde kılan Kaymakam Polat, namaz sonrası Cami Cemaati ile bir süre sohbet etti. Şehit Nuri Çelik İlk ve Orta Okulunu ziyaret eden Polat, öğrencilerle sohbet ederek onların istek ve sorunlarını dinledi. Öğretmenlerle bir araya gelen Polat, eğitim ve öğretime vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür etti.

Haber Merkezi