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Cemaatle sohbet

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde, Kaymakam Yunus Polat, Üçağaç Mahallesini ziyaret etti.

12 Haziran 2022 Pazar 00:20
Cemaatle sohbet

Cuma Namazını Üçağaç Mahallesinde kılan Kaymakam Polat, namaz sonrası Cami Cemaati ile bir süre sohbet etti. Şehit Nuri Çelik İlk ve Orta Okulunu ziyaret eden Polat, öğrencilerle sohbet ederek onların istek ve sorunlarını dinledi. Öğretmenlerle bir araya gelen Polat, eğitim ve öğretime vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür etti. 
Haber Merkezi

Son Güncelleme: 11.06.2022 14:39
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