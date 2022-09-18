Cemaat sabah namazında buluştu

Halaçlı Köyü İmam Hatibi Ömer Faruk Ünsaldı öncülüğünde sabah namazında buluşan cemaate, program sonunda çorba ikram edildi.

Konuyla ilgili Şefaatli Müftülüğü yetkililerince yapılan açıklamada, “Halaçlı Köyü İmam Hatibi Ömer Faruk Ünsaldı'nın gayretleriyle sabah namazında cemaat bir araya geldi. Sabah namazından sonra tesbihat ve zikir yapılarak dualar edildi. Daha sonra çorba ikramı ile program sona erdi.” ifadelerine yer verildi.

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