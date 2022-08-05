Çelik’e ziyaret

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çelik, Defterdar Enoğlu ve Vergi Dairesi Müdürü Odabaşı’nı makamında ağırladı.

Güncel ekonomik konular hakkında fikir alışverişinde bulunulan ziyaretle ilgili Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çelik, “Sanayici ve tüccar üyelerimizin her zaman yanında olan defterdarımız Yüksel Enoğlu ve Vergi Dairesi Müdürümüz Hakan Odabaşı’na iade-i ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim“ dedi. »Haber Merkezi