Çelik’e başarı dilediler

Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Coşkun Kahraman ve Heyeti, Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Nihat Kayhan ve Heyeti, Trakya Yozgatlılar Federasyonu Başkanı ve DUYKON Başkan Adayı Burhan Koç, Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan, İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çelik’i makamında ziyaret etti. Yapılacak olan oda seçimlerde kendisine başarılar dilediler.

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