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Çelik güven tazeledi

Almanya Yozgatlılar Federasyonu (AYDEF) kurucularından ve Genel Başkan Vekili Mustafa Çelik, Fc Türkgücü Eichstätt Spor Kulübü’nde gectigimiz hafta sonu gerçekleştirilen olağan genel kurulda 2. kez Fc Türkgucü Eichstätt Spor kulübünün başkanlığına seçildi. 

22 Haziran 2022 Çarşamba 02:11
Çelik güven tazeledi

Mustafa Çelik yaptığı teşekkür konuşmasında, ikinci döneminin ve yeni yönetim kurulunun kulübe hayırlı olmasını diledi. Yeni yönetimle beraber güzel işler yapmayı arzuladıklarını anlatan Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Sizlerin teveccühüyle yeniden Fc Türkgücü Eichstätt'a hizmetkar olmaya çalışacağız. Bizler arkadaşlarımızla beraber kulübe hizmet edeceğiz Spor kulübümüzü hep birlikte daha güzel yerlere taşımaya çalışacağız. Yeni yönetim tekrar hayırlı olsun. Daha önce yönetimde olan arkadaşlarımızın yaptığı hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ederiz. İnşallah kulübümüzü, üyelerimiz, sponsorlarımız, taraftarımız ve sporcularımızla  yarınlara taşıyacağız. Belki zaman zaman üzüleceğiz, zaman zaman sıkıntılar çekeceğiz ama o günlerde de bir ve beraber olacağız. Allah'ın izniyle Fc Türkgücü Eichstätt' ı daha iyi yerlere taşıyacağız. Kulübümüzün marka değerini artıracağız. Her yerde birlik, beraberliğimiz konuşulacak. İnşallah adından söz ettirebilmesi için yeni yönetim kuruluyla beraber çalışmaları hemen başlatacağız" dedi. 
»Haber Merkezi
 

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Çelik Güven Tazeledi
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