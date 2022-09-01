Çelik görevine başladı

Çelik, görev süresince tüm kurum amirleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve özellikle vatandaşlarla birlikte ilçeye katkı sunmaya çalışacağını söyledi.

Kapılarının herkese açık olduğunu, herhangi bir sorunu ve talebi olan vatandaşların rahatlıkla kendilerine başvurabileceğini ifade eden Çelik, "Vatandaşımızın sorunlarını çözmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bizim gücümüzün yetmeyeceği bir şey olursa onu da devlet büyüklerimize ileteceğiz. Devletimizin bize vermiş olduğu bu makam ve mevkilerin hakkını vermek içinde ilçemize, dolayısıyla vatanımıza ve milletimize hizmet etmek boynumuzun borcudur. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizde güzel işler başaracağız." ifadelerini kullandı. »AA

