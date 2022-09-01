Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 21
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.171,21
ALTIN
1.000,76
DOLAR
18,22
STERLİN
21,18
EURO
18,33

Çelik görevine başladı

Çayıralan ilçesine atanan Kaymakam Mustafa Çelik görevine başladı.

01 Eylül 2022 Perşembe 02:11
Çelik görevine başladı

Çelik, görev süresince tüm kurum amirleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve özellikle vatandaşlarla birlikte ilçeye katkı sunmaya çalışacağını söyledi.
Kapılarının herkese açık olduğunu, herhangi bir sorunu ve talebi olan vatandaşların rahatlıkla kendilerine başvurabileceğini ifade eden Çelik, "Vatandaşımızın sorunlarını çözmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bizim gücümüzün yetmeyeceği bir şey olursa onu da devlet büyüklerimize ileteceğiz. Devletimizin bize vermiş olduğu bu makam ve mevkilerin hakkını vermek içinde ilçemize, dolayısıyla vatanımıza ve milletimize hizmet etmek boynumuzun borcudur. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizde güzel işler başaracağız." ifadelerini kullandı. »AA
 

Anahtar Kelimeler:
Çelik Görevine Başladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuralar çekildi
Kuralar çekildi
Sürücüler dikkat!
Sürücüler dikkat!
Eleme ücreti 250 lira
Eleme ücreti 250 lira
“Halkımızın hizmetindeyiz”
“Halkımızın hizmetindeyiz”
Şampiyon Ölmez Cami
Şampiyon Ölmez Cami
ileri abonelerine indirim!
ileri abonelerine indirim!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim