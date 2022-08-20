Çekerek’i gezdiler

Yapılan ziyaret hakkında bilgi veren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, “Çocuklar Çekerek ilçemizde ilkin 250 dönüm arazide 250 bin adet lavanta barındıran, bölgemizin sosyal hayatına, turizmine ve işlenen lavanta ürünleriyle de ekonomimize katkı sağlayacak lavanta adasını gezdiler. Sonrasında içerisinde bilim merkezi bulunan Türkiye'nin tek millet bahçesini gezme fırsatı buldular. Çocuklarımızın bilgiyi ve bilimi klasik yöntemler yerine görsel, işitsel ve duyularla keşfedilebilecekleri Çekerek Bilim Merkezi'ni ziyaret ettiler. Bilim merkezinde çocuklarımız yaşam atölyelerini, biyoloji ve kimya bilimlerini içeren teknoloji atölyelerini, fizik ve mühendislik bilimlerini içeren tasarım ve robotik atölyeleri yakından inceleme fırsatı buldular” dedi.

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