Çekerek’e ziyaret

Yazıya ziyarette İnşaat Emlak biriminden sorumlu Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Erdoğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan eşlik etti. Yapımı devam eden 8 derslikli Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

2022 ve 2023 eğitim öğretim yılında öğrencilerin hizmetine açılacağını belirten Yazıcı, “Okulumuzun yapımında emeği geçen herkese ve desteklerinden dolayı tüm devlet ricalimize teşekkür ederim” dedi.

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