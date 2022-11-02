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Çekerek rüzgarı esti

Ankara’da, Yozgat’ın tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra, lezzetlerinin de tanıtıldığı Yozgat Tanıtım Günleri'nde Çekerek rüzgarı esti. 

02 Kasım 2022 Çarşamba 02:11
Çekerek rüzgarı esti

Başkent Millet Bahçesinde gerçekleştirilen Tanıtım Günlerinde, stant açan Çekerek ilçesi göz doldurdu.
Stantta ziyaret eden destek sağlayan herkese teşekkür eden Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, “Hemşehrimiz Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay, Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcımız Sayın Ertuğrul Soysal, Valimiz Sayın Ziya Polat, Yozgat Milletvekillerimiz Yusuf Başer, İbrahim Ethem Sedef, Ali Keven, Yozgat Belediye Başkanımız Celal Köse, kaymakamlarımız, Belediye Başkanlarımız ve 4 gün boyunca yalnız bırakmayan kıymetli vatandaşlarımızın da katılımlarıyla Yozgat Tanıtım Günleri programını tamamladık.  Tarihimizi, sanatımızı, kültürümüzü ve mutfak mirasımızı tanıttığımız eğlence dolu bir programı geride bıraktık. Başta Çekerek olmak üzere organizasyona katılan bütün Kooperatiflerimiz büyük ilgi topladı. Bizleri bu organizasyonda yalnız bırakmayan bütün hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. İnşallah sizlerden alacağımız güç ve destek ile daha güzel organizasyonlar da Çekerek'imizi tanıtmaya devam edeceğiz. Organizasyonun düzenlenmesinde emek sarf eden organizasyon komitesine, Yozgat Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Koç Bey başta olmak üzere ve destek sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz.” dedi. 
»Haber Merkezi

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Çekerek Rüzgarı Esti
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