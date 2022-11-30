Çek Cumhuriyeti'nde staj yaptılar

Erasmus Yurt Dışı Öğrenci Hareketliliği kapsamında, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yiyecek ve içecek hizmetleri öğretmenlerinden Fatma Erdem ve Funda İşsiz rehberliğinde öğrenciler Çek Cumhuriyetine gitti. Öğrenciler, Çek Cumhuriyetinin Başkenti Pragta bulunan Le Palais otelde on üç günlük staj eğitimini başarıyla tamamladı.

Staj süresi bitiminde ülkeye dönüş yaptılar. Stajını bitiren öğrencilerin sertifikalarını Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal takdim etti.

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