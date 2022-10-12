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Çehresi değişiyor

Çekerek ilçesine bağlı Özükavak beldesinde, belediye tarafından yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

12 Ekim 2022 Çarşamba 02:11
Çehresi değişiyor

Yapılan çalışmalar ile beldenin yeni bir görünüm kazandığının altını çizen Belediye Başkanı Oğuz Ünal, restorasyon kapsamında Yağmur Baba Şeyh Yakup Türbesinde çalışmaların devam ettiğini belirtti.  Beldede başlatmış olan çalışmalar doğrultusunda değişimin başladığını ifade eden Başkan Ünal, “Tamamen değiştiriyoruz. Yıllarca her hizmetten mahrum kalan kasabamızın maneviyatına olan Yağmur Baba Şeyh Yakup Türbesini ve cenaze namazlarının kılındığı alan genişletme ve restorasyon çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyoruz. İnşallah yapılan çalışmalarımız ile beldemiz yeni görünümüne kazanacak” dedi. »Haber Merkezi
 

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Çehresi Değişiyor
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