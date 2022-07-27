Çay içip sohbet ettiler

Çalışanların daha kaliteli hizmet verebilmeleri ve daha rahat bir ortamda çalışmalarını sağlamak için düzenlene programda Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, Nöroloji Servisi, Fizik Tedavi Servisi 1 ve Fizik Tedavi Servisi 2 çalışanları ile bir araya geldi. Kozan makamında İdari ve Mali İşler Müdürü Sencer Çicek, İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Niyazi Yıldırım, Personel Özlük Birimi, Sivil Savunma Birimi, Klinik Mühendislik Birimi ve Adli Sekreterlik Biriminde çalışan personelleri ağırladı.

Kozan, çay saatine katılan çalışanlar ile tek tek tanışarak istek ve önerilerini dinledi. Samimi bir ortamda istek ve önerilerini ileten çalışanlar, böylesi güzel bir uygulamanın yapılıyor olmasından dolayı memnuniyet ve teşekkürlerini ilettiler.

Kozan, “ Sohbet etmek kalplerin buluşmasıdır. İnsanlar sohbet ve muhabbet ederek yakınlaşır. Hoş sohbetlerin yapıldığı programımızda personellerimiz istek, görüş ve önerilerini dinledik” dedi. »Haber Merkezi