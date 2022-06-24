Çay davetini kırmadı

Vatandaşların çay davetini kabul eden İl Başkanı Başer, samimi bir ortamda onlarla sohbet ederek istek ve sorunlarını dinledi. Vatandaşlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başer, “AK Parti teşkilatları olarak vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Onlarla bir araya gelerek, hemşehrilerimizle sohbet edip sorunlarını ve isteklerini dinleyerek çözüm üretmek bizim görevimiz. Her zaman vatandaşlarımızın yanında olup, onların destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Haber Merkezi