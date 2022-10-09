Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 9
kapalı
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.567,60
ALTIN
1.014,53
DOLAR
18,68
STERLİN
20,60
EURO
18,11

Çat kapı ziyaret

Çekerek ilçesine bağlı Özükavak beldesinde, Belediye Başkanı Oğuz Ünal tarafından yapılan çat kapı hane ziyaretleri devam ediyor.

09 Ekim 2022 Pazar 02:16
Çat kapı ziyaret


Fırsat bulduğu her fırsatta vatandaşların yanında olmaya çalışan Belediye Başkanı Oğuz Ünal, başlatmış olduğu çat kapı hane ziyaretlerini de aralıksız sürdürüyor. 
Yapmış olduğu çalışmaların yanı sıra gönül belediyeciliği ile yola çıkan Başkan Ünal vatandaşlar ile bir araya gelerek ilçede yapılacak olan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuyor. 
Hane ziyaretlerinde vatandaşların yüzlerinin gülmesinin yeterli olduğunu belirten Ünal, “Evin içerisine adım atığımda teyzemizin, amcamızın, kardeşlerimizin yüzü güldüyse bu bize yeter de artar bile. Derdini sorduğumda üşüyorum sobamı yakacak kimseler yok der demez kolları sıvadık ve hemen teyzenin sobasını yaktık ve biraz sohbet edip oradan ayrıldık. Unutmayalım ki! Bir selam vermek rahmet kapısını açmak demektir. Bir gönül almak cennet köşesinden bir yer almaktır. Bir garip sevmek bin sevap demektir. Unutma yaşam tıpkı bir masal gibidir. Ne kadar uzun olduğu değil, o zamanın ne kadar güzel yaşandığı önemlidir.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

Kuzgun köyünde hayvancılıkla uğraşan Seyit Kocaoğlu’nun ahırına dün gece yıldırım isabet etti. Ahırı kontrol etmek için gelen Kocaoğlu, 7 büyükbaş hayvanının telef olduğunu gördü. Kocaoğlu durumu yetkililere bildirdi.
Çekerek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvanların yıldırım isabet etmesi sonucu telef olduğunu belirledi.
Geçimini sağladığı hayvanların telef olmasından dolayı büyük üzüntü yaşadığını söyleyen Kocaoğlu, “Gece kalktım, yıldırım nedeniyle 7 tane hayvanımız telef oldu. Yetkilerden yardım bekliyoruz” dedi. »İHA

Anahtar Kelimeler:
Çat Kapı Ziyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kandilin önemi anlatıldı
Kandilin önemi anlatıldı
Dualarla temel atıldı
Dualarla temel atıldı
Namazda buluştular
Namazda buluştular
Yıkımda son aşama
Yıkımda son aşama
Farkındalık projesi
Farkındalık projesi
Taleplerini dinledi
Taleplerini dinledi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim