Çat kapı ziyaret



Fırsat bulduğu her fırsatta vatandaşların yanında olmaya çalışan Belediye Başkanı Oğuz Ünal, başlatmış olduğu çat kapı hane ziyaretlerini de aralıksız sürdürüyor.

Yapmış olduğu çalışmaların yanı sıra gönül belediyeciliği ile yola çıkan Başkan Ünal vatandaşlar ile bir araya gelerek ilçede yapılacak olan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuyor.

Hane ziyaretlerinde vatandaşların yüzlerinin gülmesinin yeterli olduğunu belirten Ünal, “Evin içerisine adım atığımda teyzemizin, amcamızın, kardeşlerimizin yüzü güldüyse bu bize yeter de artar bile. Derdini sorduğumda üşüyorum sobamı yakacak kimseler yok der demez kolları sıvadık ve hemen teyzenin sobasını yaktık ve biraz sohbet edip oradan ayrıldık. Unutmayalım ki! Bir selam vermek rahmet kapısını açmak demektir. Bir gönül almak cennet köşesinden bir yer almaktır. Bir garip sevmek bin sevap demektir. Unutma yaşam tıpkı bir masal gibidir. Ne kadar uzun olduğu değil, o zamanın ne kadar güzel yaşandığı önemlidir.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi



Kuzgun köyünde hayvancılıkla uğraşan Seyit Kocaoğlu’nun ahırına dün gece yıldırım isabet etti. Ahırı kontrol etmek için gelen Kocaoğlu, 7 büyükbaş hayvanının telef olduğunu gördü. Kocaoğlu durumu yetkililere bildirdi.

Çekerek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvanların yıldırım isabet etmesi sonucu telef olduğunu belirledi.

Geçimini sağladığı hayvanların telef olmasından dolayı büyük üzüntü yaşadığını söyleyen Kocaoğlu, “Gece kalktım, yıldırım nedeniyle 7 tane hayvanımız telef oldu. Yetkilerden yardım bekliyoruz” dedi. »İHA