Çat kapı ziyaret

Belediye Başkanı Ünal, Özükavak yerlisi Hasan Yüksel’i ziyaret etti. Misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Ünal, “Hasan amcamızın göstermiş olduğu ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyor saygı ve hürmetlerimizi sunuyorum.” dedi.

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