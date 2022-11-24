Çat kapı ziyaret

Belediye Başkanı Ünal, Özükavak yerlisi Hasan Yüksel’i ziyaret etti. Misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Ünal, “Hasan amcamızın göstermiş olduğu ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyor saygı ve hürmetlerimizi sunuyorum.” dedi.
»Haber Merkezi
24 Kasım 2022 Perşembe 02:11
Belediye Başkanı Ünal, Özükavak yerlisi Hasan Yüksel’i ziyaret etti. Misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Ünal, “Hasan amcamızın göstermiş olduğu ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyor saygı ve hürmetlerimizi sunuyorum.” dedi.