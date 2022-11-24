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Çat kapı ziyaret

Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, çat kapı hane ziyaretlerine devam ediyor.

24 Kasım 2022 Perşembe 02:11
Çat kapı ziyaret

Belediye Başkanı Ünal, Özükavak yerlisi Hasan Yüksel’i ziyaret etti. Misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Ünal, “Hasan amcamızın göstermiş olduğu ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyor saygı ve hürmetlerimizi sunuyorum.” dedi. 
»Haber Merkezi

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Çat Kapı Ziyaret
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