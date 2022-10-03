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Cansız bedeni bulundu

Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Fırat'tan acı haber geldi.

03 Ekim 2022 Pazartesi 02:15
Cansız bedeni bulundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üç gündür kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisinin cesedi baraj göledinde bulundu.
Siverek'in Kırkpınar Mahallesi'ndeki evinden üç gün önce ayrılan Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Fırat'tan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, termal kameralı dronla bölgede ve Hacı Hıdır Baraj Göleti çevresinde geniş çerçeveli arama çalışması başlattı. Yapılan arama çalışmaları sonucu Fırat'ın cansız bedeni, baraj göledinde bulundu. Sudan çıkarılan ceset otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. »İHA

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Cansız Bedeni Bulundu
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