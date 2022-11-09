Çamlık’tan Yeşilaycılar geçti

Yeşilay Yozgat İl Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk, “Daha temiz dünya ve daha sağlıklı yarınlar sloganı kapsamında bu etkinliğimiz ile farkındalık oluşturmak istedik.” dedi.

Toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan 7’den 70’e her yaşa yönelik hayata geçirdiği projelerle dikkat çeken Yeşilay Yozgat’ta da aralıksız faaliyetlerine devam ediyor. Hafta sonu Çamlık Milli Parkında temiz dünya ve daha sağlıklı yarınlar sloganıyla düzenlenen etkinlikte çevre temizliği ile birlikte doğa yürüyüşü yapıldı.

Gençlik Komisyonu Başkanı Ömer Faruk Bozok ve Başkan Yardımcısı Bayram Erus'un katılımıyla Çamlık’ta yapılan çevre temizliğinde 10 poşet çöp toplandı.

TEMİZ DÜNYA SAĞLIKLI YARINLAR

Yeşilay Yozgat İl Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk, Yozgat Yeşilay Şubesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu ile birlikte Çamlık Milli Parkında çevre temizliği ile birlikte doğa yürüyüşü etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Ertürk, “Türkiye’nin ilk milli parkı olan Çamlık’ta yaptığımız etkinlikle hem çevreye hem de sağlıklı hayata dikkat çekmek istedik. Çünkü gençlerimize, çocuklarımıza, bütün topluma sağlıklı bir çevre bırakmak, sağlıklı bir hayata teşvik etmek hepimizin görevidir.” ifadelerini kullandı.

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