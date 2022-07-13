Çamlık’a akın ettiler

Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, ormanlık alanda ağaçların gölgesi altında bir yandan mangal ve semaver yakarken bir yandan da yürüyüş yapıp oyun oynayarak bayram tatilinin tadını çıkardı. Vatandaşların oturacak yer bulmakta güçlük çektiği Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda, doğa ile iç içe olmak isteyen vatandaşlar hem piknik yaptı hem de ailece güzel vakit geçirdi.

Ailesi ile piknik yapmak için geldiğini söyleyen Lokman Aydın, “Havayı güneşli gördük, Kurban Bayramı tatilini de fırsat bilip ailemizle çamlığa geldik. Güzel bir piknik yapıp ailemizle iyi vakit geçirmek için buraya geldi. Zaman güzel geçiyor çamlığımızda çok güzel, eşimiz, akrabamız, dostlarımız hepsi burada eğleniyoruz” dedi.

Ankara’dan bayram ziyareti için Yozgat’a geldiğini söyleyen Engin Özdemir ise “Yozgat Çamlığı Milli Parkındayız, burada her şey muhteşem. Güzel ve güneşli havayı fırsat bildik ve pikniğe geldik. Ailemizle birlikte mutlu, güzel bir bayram geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

Fatih Sondoğan da, “Havanın güzel olduğunu fırsat bildik ve ailecek çamlığa pikniğe geldik. Her şey çok güzel, gelemeyenleri de buraya bekliyorum” ifadelerine yer verdi. »İHA