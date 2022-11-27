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Yozgat
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Çamlık beyaza büründü

Türkiye’nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı yağan kar ile beyaza büründü. Yeşil ve beyaz örtü seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

27 Kasım 2022 Pazar 02:30
Çamlık beyaza büründü


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kod ile uyarıda bulunduğu iller arasında yer alan Yozgat’ta önce yağmur, sonra da kar yağışı etkili oldu. Dün gece geç saatlere kadar il genelinde etkili olan sağanak yağış yerini sabaha karşı kar yağışına bıraktı. Özellikle Akdağmadeni ve Çayıralan ilçeleri ile il merkezinin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışla kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Türkiye’nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlık Milli Parkı’nda kar yağışı sonrası seyrine doyumsuz görüntüler oluştu. Bazı vatandaşlar ve çocuklar kartopu oynayarak karın tadını çıkardı. Kentte sağanak ve kar yağışının gün boyu aralıklarla devam etmesi ve soğuk havanın etkili olması bekleniyor.
Kar yağışının bereket olduğunu söyleyen Servet Erciyes adlı vatandaş, "Yozgat’ta mevsimin ilk karı yağdı. Ben de arabamı temizleyip işe gideceğim. 10 santimetreye kadar yağmış. Kar yağışı rahmet, bereket, daha fazla yağmasını istiyorum.” dedi. »İHA

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Çamlık Beyaza Büründü
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