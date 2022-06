‘Camiler sizinle güzel’

Basın mensupları ile bir araya gelen Müftü Gülden, Kuran Kurslarının 27 Haziran Pazartesi gününden itibaren eğitim vermeye başlayacağını belirtti. Pandemi döneminin sona ermesi ile birlikte bu sen Kuran Kurslarının yüz yüze yapılacağını vurgulayan Gülden, ‘Haydi koş gel camiye, camiler seninle güzel’ sloganı ile tüm çocukları Kuran Kursuna davet etti.

‘KAYITLAR DEVAM EDECEK’

Yaz Kuran Kursu kayıtlarının 4 Temmuz’a kadar devam edeceğini belirten Gülden, “ Eğitim öğretim dönemini geride bırakarak çocuklarımız yaz tatili dönemine başladılar. Bizlerde müftülük olarak çocuklarımızın yaz dönemlerini daha verimli geçmesini sağlamak amacıyla Yaz Kuran Kurslarımızı düzenledik. Malumunuz ülkemiz 2 yıldır zorlu bir süreçten geçiyor. Bu bağlamda pandemininde bitmesi ile beraber inşallah bu sene çocuklarımıza camilerde eğitimlerimizi vereceğiz. Aynı zamanda Yaz Kuran Kursları bağlamında camilerimizin yanı sıra Milli Eğitim Müdürlüğünün bize tahsis edilen okullarında, belediyemize ait bize uygun görülen mekanlar ve bunlara ilave olarak da bir ikinci eğitim basamağı olarak Yaz Kuran Kursu kampı şeklinde iki basamakta faaliyete icra edeceğiz. Bu çerçeve içerisinde kayıt dönemimiz 4 Temmuz’a kadar devam edecektir. Ve bu süreç içerisinde kayıt olan yavrularımız 26 Ağustos’a kadar da 3 ayrı kategoride 4-6 yaş, 11-22 yaş ve 22 yaş altı şeklinde 3 farklı kategoride bir araya getirilerek Yaz Kuran Kursları sürdürülecek” şeklinde konuştu.

KIZ ÖĞRENCİLERE KAMP

Bu yıl sadece kız öğrencilere yönelik kamp programı ayarladıklarını ifade eden Gülden, “ Bu yıl kampımız sadece kız öğrencilerimize yönelik yapacağız. Kampımız yatılı eğitimi gerektiren bir faaliyet olması sebebi ile erkek Kuran Kursumuz ancak yatılı hafızlarımızı ağırlayacak bir kapasite de bir mekan olduğu için dışarıdan yeni öğrenci alıp kamp olarak onlara eğitim vermeye müsait olmadığından bu sene sadece kız öğrencilerimize dönük 12-20 yaş arasında ki yavrularımıza İmran Yatılı Kız Kuran kursumuzda 1 aylık bir kamp uygulaması gerçekleştireceğiz. Bu kampta, değerler eğitimi, Kuran eğitimi, dini bilgiler, sosyal etkinlikler ve sportif faaliyetler şeklinde herhangi bir kampta yapılan faaliyetlerin tamamını içerecek bir program hazırladık. Şuanda kayıtlarımız da devam etmektedir” dedi.

‘ÇOCUKLARIMIZI

YÖNLENDİRELİM’

Kuran Kursu kayıtlarına ilgi ve alakanın yüksek olduğunu belirten Gülden, “ Beklentimizin üzerinde bir ilgi ve alaka olduğunu gördük. Çocuklarımıza dönük her bir mahallede bir camimiz ve Kuran Kurslarımız var. Bunlar içerisinde 4-6 yaş ve ihtiyaç odaklı diye tabir ettiğimiz yetişkin Kuran Kurslarımız var. Buralarda da bahsettiğimiz yaş gruplarına dönük her bir mekanda 27 Haziran ile 26 Ağustos tarihleri arasında Yaz Kuran Kursları gerçekleştireceğiz. Ben sizlerin vesilesi ile tekraren vatandaşlarımızın mahallelerinde ki camilere çocukları yönlendirmek sureti ile hem camiyi cemaati tanımaları, mahallelerinde ki imam efendileri Kuran Kursu öğreticilerini tanımaları bizi bu anlamda dini anlamda her bir temsil eden mekanlarla kaynaştırıp tanıştırmalarını özellikle tavsiye ediyoruz. Hiç olmazsa çocuklarımızı son dönemin tehlikelerinin başında gelen sosyal medya alışkanlığından telefonlardan bilgisayarlardan televizyonlardan uzaklaştırıp hem çocuklarımızın birbirini tanıyıp kaynaşması bir vesile de aynı zamanda dini ve milli değerlerimizi öğrenip ahlaki anlamda olgunlaşmaları bakımından Yaz Kuran Kursunu bu çerçevede değerlendirmelerini kendilerine tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

»Selma Şahin