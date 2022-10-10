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“Camiler birliğimizin sembolü”

Yozgat Müftülüğü tarafından Büyük Sinema ve Kültür Merkezi'nde 2022 yılı Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi. 

10 Ekim 2022 Pazartesi 02:11
“Camiler birliğimizin sembolü”

Gerçekleşen etkinlik kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt tarafından "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" konulu konferans verdi.
Konferansa Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Müftü Ali Gülden, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Dündar, Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi Müdürü Zeki Günbey, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Yusuf Başer, İl Müftülüğü Din Görevlileri ve Yozgat halkı katıldı. 
Konferans Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası Müftü Ali Gülden’in açış konuşmasıyla başladı. 
Diyanet İşleri Başkanlığının Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası tanıtımını içeren sinevizyon gösterisinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" konulu konferans verdi.
Bozkurt "Dünyada iyiliğin ve iyilerin hâkim olması için çalışmak mücadele etmek gerekir. O halde nemelazımcılık bizlere yakışmaz, toplumun tüm kesimlerinin gayret göstermesi gerekir. Camiler birliğimizin ve beraberliğimizin sembolüdür, Camiler İrşat merkezleridir. Günde beş vakit yapılan çağrıya kulak vermemiz gerekir, camilerimize cemaat olmak gibi bir görevimiz olduğunu unutmayalım." ifadelerini kullandı. 
Din görevlileri ve Yozgat halkının yoğun katılım sağladığı konferans sonrası Müftü Gülden, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt'a hediye takdiminde bulundu. 
»Haber Merkezi 

Anahtar Kelimeler:
Camiler Birliğimizin Sembolü
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