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Camide buluştular

Boğazlıyan İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından, ‘Gençlik Buluşması’ düzenledi.

08 Aralık 2022 Perşembe 02:11
Camide buluştular

Merkez Camii'nde düzenlenen programda gençler bir araya geldi. 
İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ‘Gençlik Buluşması’nda gençler hep birlikte aynı anda saf tuttu.
Çocukları ve gençleri camilerde görmenin büyük mutluluk verici olduğu vurgulanan programda; Milli duygularla yetişen gençlerin en büyük zenginlik olduğuna dikkat çekildi.
Gençlik Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Ne mutlu bizlere ki bu gök kubbenin altında, çocuk genç, yaşlı binlerce Müslüman buluştuk, birlikte secde ettik, Rabbimize niyazımızı ifade ettik, eda ettik, kabul buyursun Rabbim inşallah. Yarınımız olan evlatlarımızı cami ve namaz konusunda desteklemek ve onların dualarıyla, kendi dualarımızı bütünleştirmek için düzenlediğimiz Gençlik Buluşmasına katılan genç kardeşlerimize ve cami cemaatine teşekkür ediyorum. “ dedi.
Programın ardından gençlere ikramlarda bulunuldu. »Haber Merkezi

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Camide Buluştular
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