Cami ve Kur'an Kurs temeli atıldı

Cami ve Kur'an Kursu temel atma töreni Kaymakam Yunus Polat, Belediye Başkanı İrfan Akın, İlçe Müftüsü Oğuz Akdemir, Saraykent ve Çekerek İlçe Müftüleri, daire amirleri katılımıyla gerçekleştirildi.

Temel atma töreninde konuşma yapan İlçe Müftüsü Oğuz Akdemir, “Bu iki eserin arsasını bağışlayan kardeşlerimize, maddi manevi samimi desteğini esirgemeyen tüm hayır sahibi kardeşlerimize, dernek başkanımıza ve yönetim kuruluna, ustalarımıza, bugünkü programın organizesinde destek veren muhtarlarımıza, hayır sahiplerine, din görevlilerimize ve tüm katılımcılara ilçe müftülüğü olarak teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İnşaatların kısa sürede tamamlanarak 7' den 70' e tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunulmasını Rabbimizden niyaz ediyor ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi