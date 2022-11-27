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Cami inşaatını incelendi

Yozgat İl Müftülüğü koordinesinde Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından hayırsever vatandaşların destekleriyle Şehir Hastanesi Camisi yapılacak.

27 Kasım 2022 Pazar 02:50
Cami inşaatını incelendi


Eski DSİ Osmanlı Camisinin olduğu yere yapılacak olan cami inşaatı alanında incelemede bulunan İl Müftüsü Ali Gülden, bin kişinin aynı anda namaz kılabileceğini söyledi.
Yozgat Şehir Hastanesi yanına yapılacak olan cami hakkında açıklama yapan Gülden, “İl Müftülüğü koordinesinde Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından hayırsever vatandaşların destekleriyle yapılacak olan cami, eski DSİ Osmanlı Camisinin olduğu yere yapılacak. Bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği kapasitede yapılacak cami bünyesinde yaklaşık bin kişilik konferans salonu, 4-6 yaş ve yetişkin kuran kursları, gençlik merkezi ve sosyal alanlar yer alacak. Kazı çalışmaları devam eden cami yerinin temel atma töreni 2 Aralık Cumartesi günü Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Sayın Ali Erbaş'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek.” dedi. »Haber Merkezi 

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Cami Inşaatını Incelendi
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